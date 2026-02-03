Devletimiz bize geniş ve sağlam evler yaptı

Malatya Akçadağ'da Şeyhler ve Bahri mahallelerinde yapımı tamamlanan 310 köy evinde daha yaşam başladı. Yeni köy evlerine kavuşan depremzedeler mutlululuklarını SABAH'la paylaştı:

Yusuf-Zekiye Demirel: Evlerimiz muhteşem. Eski evimiz kerpiçti. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Mutfağımız çok geniş ve kullanışlı. Misafirlerimizi rahatça ağırlıyoruz. Bize bu güzelliği yaşatan devletimiz var olsun.

Şeyhler Mahallesi Muhtarı Abdülaziz Güldaş: Devletimizin eli ilk günden beri hep üzerimizde oldu.

Zeynep Yılmaz: Eski evimiz 90 yıllıktı. Şimdi devletimiz bize sağlam ev yaptı. Bu yapılanları görmeyen anlayamaz.

Naciye Akgün: Sıcak suyumuza kadar her şey düşünülmüş. Evlerimiz 800 metrekare alan içinde, 160 metrekare ve 3+1.

İREM AYAKTA KALMA SEBEBİM

Hatay'da yıkılan evlerinde iki kızını kaybeden ve 10 yaşındaki kızı İrem ile hayatta kalan Halime Nuray Bağrıaçık (25) 3y ıl geçmesine rağmen yaşanan felaketi unutamıyor. Kızı sol bacağını, kendisi de sol kolunu kaybeden Halime Nuray, "Kolumun olmamasına alıştım ama çocukların yokluğuna bir türlü alışamadım. Allah düşmanıma bile böyle bir acı yaşatmasın. Şubat ayı gelince acısı daha çok içime çöküyor. İrem ile birbirimize destek oluyoruz. O benim ayakta kalma sebebim" dedi. Tolga YANIK / SABAH

GERİYE BİR TEK UMUT KALDI

Hatay İskenderun'da 5 yaşındaki Umut Eymen, depremde ailesini kaybetti. Annesi, babası, ablası ve ağabeyini kaybeden Umut Eymen'e yengesi Nuray ve amcası Semir Tümkaya sahip çıktı. Nuray Tümkaya "Umut'u ben doğurmadım ama Umut bizim kalbimize doğdu. Oyuncakları var, okulu var ama en önemlisi güvenli bir yuvası var. Umut, hayatımıza güneş gibi doğdu" dedi. Ali ALTUNTAŞ/SABAH

AYŞE'NİN İSMİ KARDEŞİNDE YAŞAYACAK

Kahramanmaraş deprem enkazı altında kalan kızları Ayşe Kamalak'ı kaybeden ailenin acı hatıraları tazeliğini korurken umut hikâyeleri de filizlenmeye devam ediyor. Süleyman-Tuğba Kamalak çifti 10 ay önce dünyaya gelen bebeklerine kaybettikleri kızları Ayşe'nin adını verdi. Anne Tuğba Kamalak, "Rabbim bizden bir Ayşe aldı, bir Ayşe verdi. Rahmetli Ayşe'min ismi artık kardeşinde yaşayacak" dedi. Ali ALTUNTAŞ/SABAH

ANNESİNİN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Hatay'da evleri yıkılan, annesi Hilal Sağlam'ı kaybedip babası ve 2 kardeşiyle enkazdan yaralı çıkarılan Neşe Sağlam (10), annesinin kendisini doktor olarak görme hayalini gerçekleştirmek amacıyla eğitimine dört elle sarıldı. 5'inci sınıf öğrencisi olan Neşe Sağlam, 2025- 2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemini okul birincisi olarak tamamladı.Türk Eğitim Derneği'nin afet bursundan yararlanan Neşe, "Annem küçükken doktor olmamı istemişti. Ben de bu mesleğin bana uygun olduğunu düşünüyorum" dedi. DHA

ÇAY OCAĞININ DUVARINI DEPREM ŞEHITLERIYLE DONATTI

Adıyaman'da depremden sonra çay ocağı açan Mustafa İlhan Sapdüzen, dükkânın dört bi yanını deprem şehitlerinin fotoğraflarıyla donattı. Depremde ikiz kardeşi Ayhan Sapdüzen'i kaybeden Mustafa İlhan Sapdüzen, "Depremde yakınlarını kaybeden herkes ocağa bir fotoğraf astı. An itibarıyla burada 400'e yakın deprem şehidinin resmi bulunuyor. Anılar burada yâd ediliyor" dedi. Murathan YILDIRIM/SABAH