Survivor Barış gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve dijital içerik üreten ünlü isimlere uzanan uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul merkezli 4 ilde 22 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. Aralarında Hasan Can Kaya'nın da bulunduğu 11 şüpheli Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alındıktan sonra yurtdışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurtdışında olan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan 11 şüpheliden Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı, yurda döndüğü İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

Arya Bektaş

Yağcı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra kan ve saç örneği alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bu arada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında fenomen Arya Bektaş gözaltına alındı.