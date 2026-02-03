Tekin: Kongrede neler yaptıklarını iyi biliyorlar

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin, çağrı heyeti üyeleri Zeki Şen ve Erkan Narsap ile Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, partinin il kongresi sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP İstanbul İl Kongresi sürecine ilişkin açıklama yapan çağrı heyeti başkanı Gürsel Tekin, heyetin mahkeme kararıyla görevlendirildiğini ve tek görevlerinin kongreyi yenilemek olduğunu söyledi. Tekin, "Kongrede neler olduğunu o arkadaşlarımız da çok iyi biliyor" diyerek iddiaların mahkeme dosyalarında açık olduğunu belirtti. Delegelere çıkar sağlandığı yönündeki iddialara dikkat çeken Tekin, yargı kararlarının uygulanması gerektiğini ifade etti.