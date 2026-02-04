Rekabet Kurumu'ndan yeni inceleme: Google bir kez daha mercek altında

Popüler arama motoru Google'ın telefon üreticileriyle yaptığı sözleşmelerin ve uygulama geliştiricilere getirdiği yeni kuralların, piyasadaki rekabeti engelleyip engellemediği gerekçesiyle Rekabet Kurumu tarafından inceleme başlatıldı.

Rekabet Kurumu, arama motoru Google'a yönelik yeni bir inceleme başlattı. Android telefonların işletim sistemlerinden uygulama marketindeki seçeneklere kadar pek çok detay, Rekebate Kurumu'nun başlattığı yeni incelemenin odağında yer alıyor.

PİYASADAKİ REKABETİ ENGELLİYOR MU?

Rekabet Kurumu, Google'ın telefon üreticileriyle yaptığı sözleşmelerin ve uygulama geliştiricilere getirdiği yeni kuralların, piyasadaki rekabeti engelleyip engellemediği gerekçesiyle inceleme başlattı.

BU SÜREÇ NEYİ KAPSIYOR?

İnceleme kapsamında, 2018'de aldığı cezadan sonra Google'ın sözleşmelerini rekabete gerçekten açıp açmadığı kontrol edilecek.

Getirilen yeni yükümlülüklerin, alternatif uygulamaların önünü kesip kesmediği değerlendirilecek.