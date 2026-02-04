Rekabet Kurumu'ndan yeni inceleme: Google bir kez daha mercek altında

Rekabet Kurumu, arama motoru Google'a yönelik yeni bir inceleme başlattı. Android telefonların işletim sistemlerinden uygulama marketindeki seçeneklere kadar pek çok detay, Rekebate Kurumu'nun başlattığı yeni incelemenin odağında yer alıyor.