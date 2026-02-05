Dilek İmamoğlu’nun kardeşi de gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması çok yönlü devam ediyor. Soruşturma kapsamında dün eşzamanlı bir operasyon düzenlendi. Aralarında Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya, Etiler'deki Beca isimli mekânın işletme müdürü Bahadır Gürceer, fenomenler Sevcan Güler, İmren Öztürk, Melis Yürür ve Damla Kütük'ün bulunduğu

19 şüpheli gözaltına alındı. İtirafçı olan 'Yılan' kod adlı eskort Yasmin Yürük, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası işadamı Hüseyin Köksal'la bir kez lüks bir rezidansta buluştuğunu dile getirdi. Yürük, Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya ile 2022'de Bodrum'da 15 bin dolar karşılığında görüştüğünü söyledi. Yürük, "Cinsel ilişkiyi uyuşturucusuz yapamayacağını, benim de uyuşturucu madde içmemi söyledi. Yüksek dozda uyuşturucu kullanıyordu" dedi.