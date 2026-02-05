İmamoğlu’na casusluktan 20 yıl istendi
İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan, eski ajan Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında yürütülen 'siyasal casusluk' soruşturması tamamlandı. Şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi. Şüphelilerin 15 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi. Soruşturma, hiyerarşi silsilesi içerisinde vatandaşların kişisel bilgilerinin mevcut nüfuzun kullanılması suretiyle ele geçirilerek yabancı istihbarat servisi elemanlarına aktarıldığı iddiasıyla başlatılmıştı.