TBMM’de Epstein skandalı tespiti: Küresel sistematik istismar riski var

Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, "Son dönemde kamuoyuna yansıyan 'Epstein belgeleri', çocuklarımızın karşı karşıya kaldığı tehditlerin ulaştığı boyutu tüm açıklığıyla gözler önüne serdi." dedi. Bu belgelerin çocukların dijital ve küresel ağlar üzerinden sistematik istismar riskiyle karşı karşıya bırakıldığını, bazı ideolojik ve organize yapıların çocuklar üzerine derin ve yıkıcı etkiler oluşturabileceğini açıkça ortaya koyduğunu belirten Katırcıoğlu şunları kaydetti:

"Çocukları hedef alan LGBT örgütlenmeleri ve bu yapılar tarafından yürütülen ideolojik propaganda faaliyetleri, çocuklar açısından artık yalnızca bir toplumsal tartışma konusu değil, doğrudan bir çocuk güvenliği ve çocuk hakları tehdidi haline gelmiştir. Çocukları hedef alan bu iç içe girmiş girift örgütlü yapılar, yöntemleri, etki alanları ve küresel ağları itibarıyla terör örgütlerinden daha tehlikeli sonuçlar doğurabilecek yapılardır. Söz konusu belgeler, bu gerçeği yalnızca ülkemize değil tüm insanlığa açıkça göstermiştir."

SINIRLAMA DEĞİL, DENGE

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, çocuklara dijital kalkan olacak 82 maddelik "Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler Raporu"nu kabul etti. 6 ana bölümden, 204 sayfadan ve 82 öneriden oluşan rapor, bu alanda yapılacak yasal düzenlemelere kaynak oluşturması için TBMM Başkanlığı ile ilgili bakanlıklara sunulacak. Katırcıoğlu, "Bizim yaklaşımımızın asla yasaklayıcı değil koruyucu olduğunu burada bir kez daha sizlere ifade etmek istiyorum. Amacımız teknolojiyi sınırlamak değil çocuklarımızı güçlendiren ve koruyan bir denge kurmaktır" dedi. Katırcıoğlu rapordaki kritik önerilerde bazılarını şöyle sıraladı:

LGBTİ+ DAYATMASI ENGELLENMELİ

*Sosyal medya ve dijital platformlarda yaş doğrulama zorunluluğu getirilmeli.

*15 yaşına kadar olan çocuklara kesin hizmet sunulmamalı.

*18 yaşına kadar ebeveyn izni ve çocuk filtreleme sistemleri oluşturulmalı.

*18 yaş altındaki çocuk hesaplarında otomatik ekran süresi ve gece kullanım blokajları konulmalı.

*Zararlı içeriklere karşı etkin filtreleme ve denetim mekanizmaları oluşturulmalı.

*Dijital medya okuryazarlığı eğitim müfredatına zorunlu ders olarak eklenmeli.

*Aile eğitim programlarıyla ebeveyn farkındalığı oluşturulmalı.

*Çocuklara yönelik suçlar ve yasa dışı bahis konusunda caydırıcı yaptırımlar getirilmeli.

*Aile kurumunun korunması ve çocuklara yönelik LGBTİ+ propaganda ve dayatmalar engellenmeli.

*Çocuklara ait kişisel veriler korunmalı ve silinmeli

*KADES benzeri "ÇODES" gibi, çocuklara özel acil ihbar mekanizmaları kurulmalı.

*Ulusal güvenli internet ağının hayata geçirilmeli.

*Tüm politikalarda çocuklar için unutulma hakkının esas alınması ve çocuklara yönelik suçlarda cezalar ağırlaştırılmalı.