Bereketli topraklara 23 yılda 301 milyarlık dev yatırım

Adana'yı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kentin bereketli topraklarındaki potansiyeli ülkeye kazandırmak için yaptıkları çalışmalara değindi. Yumaklı "Son 23 yılda 301 milyar liralık yatırım yaptık ve tarımsal destek sağladık. Su ve sulama alanında 143 tesis hizmete alındı ve 1.3 milyon dekar arazi sulamaya açıldı. Tarımsal üretim alanlarının korunması amacıyla 4.5 milyon dekar alana sahip Çukurova, korunma altına alındı. Tarımsal ihracatta çok önemli bir bölge ve bunun son 23 yıldaki artışı, 8 kata çıktı" ifadelerini kullandı.