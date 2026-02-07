SON DAKİKA… AHaber terör örgütü YPG’nin sözde karargahlarını görüntüledi: Bir dağın altını adeta terör yuvası yapmışlar!

Suriye Hükümeti ile terör örgütü YPG arasındaki entegrasyon sürecine değinen Mehmet Geçgel Suriye ordusunun konuşlanacağı noktalar ve entegrasyon sahaya yansıması için görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Ayn-El Arab'ın dış bölgelerinde Suriye ordusunun konuşlandığını belirten Geçgel "Hükümet, YPG'nin ağır silahları teslim etmesini istedi" bilgisini verdi.

15 günlük ateşkesin pazartesi sona ereceğini belirten Geçgel, "Teröristlerin birçok noktaya kazmış olduğu tüneller var. Bu tünellerde patlayıcı ve mayın temizliği sürüyor. Suriye ordusu el yapımı patlayıcı ve mayınları aramaya devam ediyor" dedi.