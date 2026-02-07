SON DAKİKA… AHaber terör örgütü YPG’nin sözde karargahlarını görüntüledi: Bir dağın altını adeta terör yuvası yapmışlar!
SON DAKİKA… Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında 15 günlük ateşkeste kritik günlere girildi. AHaber muhabiri Mehmet Geçgel ile kameraman Mehmet Ali Bağ Suriye’deki son durum hakkında bilgi verdi… Suriye hükümetinin YPG’den ağır silahları teslim etmesini istediğini belirten Geçgel, teröristlerin Ayn El-Arab’taki inlerini görüntüledi. Dağların altına çok katlı karargah inşa eden teröristlerin bu noktaları mühimmat deposu olarak kullandığını belirtti. İşte o görüntüler
Dünyanın gözü kulağı, Suriye'deki gelişmelerdeydi… Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında 15 günlük ateşkesin pazartesi dolması beklenirken AHaber muhabiri Mehmet Geçgel ile kameraman Mehmet Ali Bağ Suriye'deki son durum hakkında bilgi verdi…
Suriye Hükümeti ile terör örgütü YPG arasındaki entegrasyon sürecine değinen Mehmet Geçgel Suriye ordusunun konuşlanacağı noktalar ve entegrasyon sahaya yansıması için görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Ayn-El Arab'ın dış bölgelerinde Suriye ordusunun konuşlandığını belirten Geçgel "Hükümet, YPG'nin ağır silahları teslim etmesini istedi" bilgisini verdi.
15 günlük ateşkesin pazartesi sona ereceğini belirten Geçgel, "Teröristlerin birçok noktaya kazmış olduğu tüneller var. Bu tünellerde patlayıcı ve mayın temizliği sürüyor. Suriye ordusu el yapımı patlayıcı ve mayınları aramaya devam ediyor" dedi.