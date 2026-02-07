  • Haberler
SON DAKİKA… AHaber terör örgütü YPG’nin sözde karargahlarını görüntüledi: Bir dağın altını adeta terör yuvası yapmışlar!

SON DAKİKA… Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında 15 günlük ateşkeste kritik günlere girildi. AHaber muhabiri Mehmet Geçgel ile kameraman Mehmet Ali Bağ Suriye’deki son durum hakkında bilgi verdi… Suriye hükümetinin YPG’den ağır silahları teslim etmesini istediğini belirten Geçgel, teröristlerin Ayn El-Arab’taki inlerini görüntüledi. Dağların altına çok katlı karargah inşa eden teröristlerin bu noktaları mühimmat deposu olarak kullandığını belirtti. İşte o görüntüler

Dünyanın gözü kulağı, Suriye'deki gelişmelerdeydi… Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında 15 günlük ateşkesin pazartesi dolması beklenirken AHaber muhabiri Mehmet Geçgel ile kameraman Mehmet Ali Bağ Suriye'deki son durum hakkında bilgi verdi…

Suriye Hükümeti ile terör örgütü YPG arasındaki entegrasyon sürecine değinen Mehmet Geçgel Suriye ordusunun konuşlanacağı noktalar ve entegrasyon sahaya yansıması için görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Ayn-El Arab'ın dış bölgelerinde Suriye ordusunun konuşlandığını belirten Geçgel "Hükümet, YPG'nin ağır silahları teslim etmesini istedi" bilgisini verdi.

15 günlük ateşkesin pazartesi sona ereceğini belirten Geçgel, "Teröristlerin birçok noktaya kazmış olduğu tüneller var. Bu tünellerde patlayıcı ve mayın temizliği sürüyor. Suriye ordusu el yapımı patlayıcı ve mayınları aramaya devam ediyor" dedi.

Öte yandan AHaber, teröristlerin inlerine girdi… O inlerden birini görüntüleyen AHaber muhabiri Mehmet Geçgel, "Teröristler dağların altına çok katlı karargahlar inşa etmiş. Bir taraftan bu karargahların altında sözde mühimmat depoları bulunuyor. Mağaranın içlerine kilit parke taşları ve fayans bile döşemişler" bilgisini verdi.

İşte YPG'li teröristlerin kullandığı o karargah…

YPG'liler bir dağın altını terör yuvası yapmış! A Haber teröristlerin inlerini görüntüledi | Video

Dağların altını oyan karargah inşa eden teröristlerin inlerine kamyonlarla girdikleri belirlendi. Sözde karargahlarında konferans salonları bile inşa eden YPG'li teröristlerin terör tünellerini AHaber görüntüledi.

Teröristlerin saklandığı sözde karargahlarda yerlerin kilit parke taşları ve fayanslarla döşeli olması dikkat çekti.

Kilometrelerce uzayan tünelde, patlayıcı ve mayın tuzaklarının da olduğu belirlendi.