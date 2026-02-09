7 il için kura zamanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 7 ilde daha kura çekilişi yapılacağını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 6 hafta geride kaldı. 29 Aralık'ta başlayan kura süreci kapsamında bu haftaYozgat'ta 2 bin 858, Kütahya'da 3 bin 592, 10 Şubat Salı Bilecik'te 1419, 11 Şubat Çarşamba Çankırı'da 1753, 12 Şubat Perşembe Bolu'da 1950, 13 Şubat Cuma Tekirdağ'da 6 bin 865, Balıkesir'de 7 bin 548 konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece, 15 Şubat'ta kurası çekilen konut sayısı ise 203 bin 111'e yükselecek.