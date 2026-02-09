Çocuklarını kaybeden ailelerin yanındayız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi için Sultanahmet Camii'nde düzenlenen mevlid programında katıldı ve önemli açıklamalar yaptı.

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili mevzuatın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Tunç, "Çocukları suça sürükleyen nedenlerin ortadan kaldırılması ve alınması gereken tedbirler bakımından etraflıca bir araştırma yapılması ve sonucuna göre bir kanun değişikliği gerekir düşüncesi hasıl oldu meclisimizde. Şu anda bu komisyon çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonun çalışmaları bittikten sonra oluşacak rapora göre meclisimizde bu yasal düzenlemeler gündeme gelecektir" dedi.

Güngören'de Atlas Çağlayan'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı da titizlikle takip ettiklerini belirten Bakan Tunç, "Sosyal medya üzerinden Çağlayan ailesini tehdit edenlerle ilgili 4 kişi tespit edildi ve tutuklandı. Yine Ahmet Minguzzi'nin ailesi sosyal medyadan tehdit edilmişti. Aileyi tehdit eden 3 kişi, mezarı tahrip eden 1 kişi 5 yıla kadar cezalarla cezalandırıldılar" ifadesini kullandı.

Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi ise, "İki tane beraat var. Onlar mutlaka içeri girmeli. Bunu kabul etmiyoruz. Adalet Bakanı ve Cumhurbaşkanımızla görüşmüştük onlardan sözünü aldık" diye konuştu.