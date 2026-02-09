Deprem bölgesine çöp konteyneri göndermişler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaptığı açıklamalar şaşırttı. Hükümetin 455 bin konutluk asrın inşasına kara çalan Özgür Özel'in deprem bölgesine CHP'li Çankaya Belediyesi'nin 50 çöp konteyneri, Muğla Belediyesi'nin konteyner ve minibüs, Adıyaman Belediyesi'nin cami temizleme aracını, Buca Belediyesi'nin kilit taşı gönderdiğini söylemesi tepkiyle karşılandı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "CHP Genel Başkanı'nı hiç utanmamış, saymış da saymış" ifadelerini kullandı.