Isparta’nın elektriği güneşten

Isparta Belediyesi, yenilebilir enerji alanında geleceğin yatırımı olarak görülen Güneş Enerjisi Santrallerine (GES) yatırım yapmaya devam ediyor. Senirce ovalarının tepelerinin yanı sıra ISBAŞ Bimsblok Fabrikası, Mehmet Tönge Kapalı Pazar Alanı, Akkent Kapalı Pazar Alanı, Binbirevler Kapalı Pazar Alanı, Bezirgan Sufrası, Emre Spor Kompleksi, Kirazlıtepe, Kirazlıdere Sosyal Tesisleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmet binasının çatısına güneş enerjisi santralleri kurulmuştu. Davraz Mahallesi Kapalı Pazar Alanı'nın çatısına yeni kurulacak 1.2 MW'lik GES ile de üretim 20 MW'ye çıkacak.

ŞEHRİN GELECEĞİNE YATIRIM

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Belediyemizin önemli yatırımlarından birisi olan güneş enerjisi santrallerinde artış devam ediyor. Isparta'mıza önemli kazançlar sağlamaya çalışıyoruz. Bu yatırımın sadece maliyeti var. Bunun parasını amorti ettikten sonra en az 45 yıl sadece bakımları yapılarak Rabb'imiz güneşi verdiği sürece belediyemize gelir getirecektir. Yıllık 250 milyon lira civarında güneş enerjisi santrallerinden karşılıksız, masrafsız gelirimiz var. Otogar çatısına da 1.3 MW GES kuracağız. Orası da bittikten sonra 21 MW GES'i olan bir belediye olacağız. Bu bizim için çok değerli. İl belediyeleri arasında baktığınızda böyle bir gücü bulmak mümkün değil. Çok şükür ki bu bize nasip oldu ve şehrimize güneş enerjisi santrallerini kazandırdık. Buradan gelen gelirler de çocuklarımıza ve geleceğimize yatırım olarak geri dönüyor. Emeği geçenlere ve firma yetkililerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.