MHP’yle daha uzun yollar yürüyeceğiz

AK Parti Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı dün Başkan Erdoğan başkanlığında yapıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu: Bugün Cumhur İttifakı ortağımız, Türk siyasetinin köklü çınarı Milliyetçi Hareket Partisinin kuruluşunun 57. yıldönümüdür. Cumhur İttifakı olarak çok zorlu yollar açtık, büyük bir mücadele verdik ve Allah'ın izniyle bundan sonra da hem bölgesel politikalar hem de iç siyaset açısından daha uzun yolları birlikte yürüyeceğiz.

Deprem bölgesi kısa bir süre içerisinde toparlandı. Milletimiz bir kez daha çeşitli felaketlerle karşı karşıya kalsa da asla tökezlemeyeceğini, devletimiz asla yenilmeyeceğini bir kez daha göstermiş oldu. Depremin yıldönümünde CHP

Genel Başkanı Özgür Özel'in burada yapılanları lekelemeye çalışan bir üslup içerisinde olduğunu gördük. CHP yönetiminin söylemi ve zihniyeti bu yıldönümünde bir kez daha enkaz altında kaldı. Bu üzücüydü.