Özgür Özel'den skandal üstüne skandal: Mesut Özarslan'a ettiği iğrenç küfürlerinin arkasında durdu
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan partisinin genel başkanı Özgür Özel'in ağza alınmayacak akılalmaz küfürlerinin ardından partisinden istifa etti. Özgür Özel kamuoyunun büyük tepkisini çeken küfür rezaletinin ardından bugün yaptığı açıklamalarla gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Özel, Özarslan'a küfürleri için, "Ne söylediysem kişilik tespitine yöneliktir" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kavga, kriz ve yolsuzluk skandalları her geçen gün artarken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin belediye başkanına rezil küfürleriyle gündemde.
KÜFÜRLER SONRASI PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ!
Daha önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür eden milletvekillerini uyaran CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Bakan Kurum ile görüşen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a hakaret ettiği ortaya çıktı. Gelen mesajların ardından Başkan Özarslan CHP'den istifa kararı aldı.
Özarslan istifasının ardından Özgür Özel'in mesajlarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.