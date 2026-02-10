Özgür Özel’den skandal üstüne skandal: Mesut Özarslan’a ettiği iğrenç küfürlerinin arkasında durdu

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, suç duyurusu sonrası sürece ilişkin açıklamalarda bulunmuştu:

"Özgür Özel mesajları silmiş, neden sildin Özgür Özel? Bunu devlet görmüyor mu teknoloji görmüyor mu? Benim hacı anama kötü kadın ve rahmetli hacı babama yokmuş gibi yapan o p.ç lafının hesabını soracağım senden. P.ç lafı ne demektir? Ben başka bir şey mi anlıyorum. Ankaralıların vicdanına bırakıyorum. Bu konuda kaçamaz, rezil olmuştur Türkiye'ye. Partilileri de bunun cezasını verir diye düşünüyorum. Sayın Özgür Özel bu bataklıktan çıkamayacaktır.

Özgür Özel Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a neden küfretti? | Video

TELEFONLARA ÇIKMADIM

Şaban Sevinç diye bir adam var, iftira ata ata geziyor. Aklını başına al Şaban Sevinç. Git İstanbul'daki pislikleri konuş. Süreci izleyin, kim rezil oluyor görün. Belediye başkanlığında hizmet esastır. 7 meclis üyemiz benimle birlikte istifa etti. Ben asla mobbing yapmadım, bana güvenip istifa ettiler. Çok büyük bir tepki de yok. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Gereksiz telefonlara çıkmadım doğrudur, saçmasapan bir noktaya çekilmek istendi ben de ona müsaade etmedim."