Özgür Özel’den skandal üstüne skandal: Mesut Özarslan’a ettiği iğrenç küfürlerinin arkasında durdu

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan partisinin genel başkanı Özgür Özel'in ağza alınmayacak akılalmaz küfürlerinin ardından partisinden istifa etti. Özgür Özel kamuoyunun büyük tepkisini çeken küfür rezaletinin ardından bugün yaptığı açıklamalarla gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Özel, Özarslan'a küfürleri için, "Ne söylediysem kişilik tespitine yöneliktir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kavga, kriz ve yolsuzluk skandalları her geçen gün artarken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin belediye başkanına rezil küfürleriyle gündemde.

KÜFÜRLER SONRASI PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ!

Daha önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür eden milletvekillerini uyaran CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Bakan Kurum ile görüşen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a hakaret ettiği ortaya çıktı. Gelen mesajların ardından Başkan Özarslan CHP'den istifa kararı aldı.

Özarslan istifasının ardından Özgür Özel'in mesajlarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, suç duyurusu sonrası sürece ilişkin açıklamalarda bulunmuştu:

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ: MESAJLARI NEDEN SİLDİN

"Özgür Özel mesajları silmiş, neden sildin Özgür Özel? Bunu devlet görmüyor mu teknoloji görmüyor mu? Benim hacı anama kötü kadın ve rahmetli hacı babama yokmuş gibi yapan o p.ç lafının hesabını soracağım senden. P.ç lafı ne demektir? Ben başka bir şey mi anlıyorum. Ankaralıların vicdanına bırakıyorum. Bu konuda kaçamaz, rezil olmuştur Türkiye'ye. Partilileri de bunun cezasını verir diye düşünüyorum. Sayın Özgür Özel bu bataklıktan çıkamayacaktır.

TELEFONLARA ÇIKMADIM

Şaban Sevinç diye bir adam var, iftira ata ata geziyor. Aklını başına al Şaban Sevinç. Git İstanbul'daki pislikleri konuş. Süreci izleyin, kim rezil oluyor görün. Belediye başkanlığında hizmet esastır. 7 meclis üyemiz benimle birlikte istifa etti. Ben asla mobbing yapmadım, bana güvenip istifa ettiler. Çok büyük bir tepki de yok. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Gereksiz telefonlara çıkmadım doğrudur, saçmasapan bir noktaya çekilmek istendi ben de ona müsaade etmedim."

ÖZEL'DEN SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Partisinden istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a yolladığı mesajlarının arkasında duran Özel, "Söylediklerim kişilik tespitine yöneliktir" dedi.