Özgür Özel'in küfürler ettiği Özarslan tek tek paylaştı: İşte istifa sürecinin perde arkası!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a iğrenç küfürlerde bulundu. CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yaptığı suç duyurusuna ilişkin savcılığa ek beyanda bulundu Özarslan istifa sürecinin perde arkasını aktardı.
CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yaptığı suç duyurusuna ilişkin savcılığa ek beyanda bulundu. Özarslan'ın avukatı aracılığıyla sunulan dilekçede, kamuoyunda dile getirilen iddiaların aksine, istifa kararının Özgür Özel'in hakaret ve tehdit içerikli mesajlarından sonra alındığı açık şekilde belirtildi.
Mesut Özarslan, "istifa küfürden önceydi" iddialarına savcılığa sunduğu ek beyanla yanıt verdi. Dilekçede, istifaya giden sürecin, Özgür Özel'e atfedilen hakaret ve tehdit içerikli eylemlerin ardından şekillendiği vurgulandı.
CHP'den istifasının ardından Özgür Özel hakkında tehdit, hakaret ve kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçlamalarıyla savcılığa başvuran Mesut Özarslan, bazı yazılı ve görsel medya ile sosyal medya platformlarında yer alan yorumlar nedeniyle kamuoyunda yanlış bir algı oluştuğunu belirterek ek beyan verdi.
Savcılığa sunulan dilekçede, Özarslan'ın kamu görevi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmelerin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti üst yönetimi tarafından siyasi bir sorun olarak değerlendirildiği ifade edildi. Bu değerlendirmelerin ardından Özarslan'a yönelik yoğun ve ısrarlı iletişim girişimlerinin başladığı, devamında ise soruşturma konusu hakaret, tehdit ve kişilerin huzur ve sükûnunu bozma niteliğindeki eylemlerin meydana geldiği kaydedildi.
EK BEYANDA SAAT SAAT KRONOLOJİ
Ek beyanda, Özgür Özel'e isnat edilen eylemler şu kronolojiyle sıralandı:
07 Şubat 2026 saat 23.57'den itibaren: 6 adet ısrarlı cevapsız arama
07 Şubat 2026 saat 23.59 – 08 Şubat 2026 saat 00.11: Hakaret, tehdit ve kişilerin huzur ve sükûnunu bozma içerikli mesajlar
08 Şubat 2026 saat 00.12: Görüntülü arama
Dilekçede, bu eylemler sonucunda Mesut Özarslan'ın iç huzurunun bozulduğu, kamu görevlisi sıfatıyla kişilik haklarının zedelendiği ve söz konusu eylemlerin devam edebileceği yönünde ciddi bir kaygı oluştuğu ifade edildi.