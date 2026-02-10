Özgür Özel’in küfürler ettiği Özarslan tek tek paylaştı: İşte istifa sürecinin perde arkası!

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan , CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yaptığı suç duyurusuna ilişkin savcılığa ek beyanda bulundu. Özarslan'ın avukatı aracılığıyla sunulan dilekçede, kamuoyunda dile getirilen iddiaların aksine, istifa kararının Özgür Özel'in hakaret ve tehdit içerikli mesajlarından sonra alındığı açık şekilde belirtildi.

CHP'den istifasının ardından Özgür Özel hakkında tehdit, hakaret ve kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçlamalarıyla savcılığa başvuran Mesut Özarslan, bazı yazılı ve görsel medya ile sosyal medya platformlarında yer alan yorumlar nedeniyle kamuoyunda yanlış bir algı oluştuğunu belirterek ek beyan verdi.

Savcılığa sunulan dilekçede, Özarslan'ın kamu görevi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmelerin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti üst yönetimi tarafından siyasi bir sorun olarak değerlendirildiği ifade edildi. Bu değerlendirmelerin ardından Özarslan'a yönelik yoğun ve ısrarlı iletişim girişimlerinin başladığı, devamında ise soruşturma konusu hakaret, tehdit ve kişilerin huzur ve sükûnunu bozma niteliğindeki eylemlerin meydana geldiği kaydedildi.