Adalet Bakanlığı’nda devir teslim töreni: Bakan Akın Gürlek göreve başlıyor

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adalet Bakanı Yılamz Tunç'un yerine göreve getirilen Akın Gürlek göreve başlıyor.

Bakan Tunç'un konuşmasından satırbaşları;

Bugün görevi devretmenin onur ve gururunu yaşıyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. 2 buçuk yıldır sizlerleyiz. Yargımızın kapasiteni güçlendirme gayreti ile çalışmanın onur ve gururunu yaşadık.