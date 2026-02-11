Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni: Bakan Akın Gürlek göreve başlıyor
Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adalet Bakanı Yılamz Tunç'un yerine göreve getirilen Akın Gürlek göreve başlıyor.
Bakan Tunç'un konuşmasından satırbaşları;
Bugün görevi devretmenin onur ve gururunu yaşıyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. 2 buçuk yıldır sizlerleyiz. Yargımızın kapasiteni güçlendirme gayreti ile çalışmanın onur ve gururunu yaşadık.