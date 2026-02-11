Ayşe Barım davası devam ediyor! mütalaada istenen ceza değişti

ID İletişimin sahibi Menajer Ayşe Barım Gezi Parkı eylemlerinden dolayı tutuklanmıştı. Barım hakkında Gezi Parkı protestolarına ilişkin "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan 30 yıla kadar cezalandırılması talep edilmişti. Önceki celsede ev hapsi şeklinde tahliyesine karar verilen ve tutuksuz sanık Ayşe Barım, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

MÜTALAADA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Celse arasında mütalaasını sunan duruşma savcısı mütalaada, Barım'ın "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmişti. Barım mütalaaya yönelik savunmasını gerçekleştirecek.