Bakan Gürlek’in X hesabından ilk paylaşım! “Şeffaf, hesap verebilir ve güven veren bir adalet anlayışını kararlılıkla sürdüreceğiz”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek, bakanlık görevini devraldıktan sonra x hesabından ilk paylaşımı yaptı.

Adalet Bakanlığı gibi onurlu bir görevi şahsına tevdi ettiğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunana Bakan Gürlek, "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkeleri temelinde; şeffaf, hesap verebilir ve güven veren bir adalet anlayışını kararlılıkla sürdüreceğiz. Suç ve suçluyla mücadelede tavizsiz duruşumuzdan ödün vermeden; insan hakları standartlarını daha da yükseltmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"ADALETE DUYULAN GÜVENİ DAHA DA PEKİŞTİRMEK İÇİN GAYRET GÖSTERECEĞİZ"

Yargı mensuplarının, akademi, barolar, sivil toplum kuruluşları ve milletle istişare içinde, adalete duyulan güveni daha da pekiştirmek için gayret göstereceklerini ifade eden Gürlek, "Bu görevi bugüne kadar özveriyle yürüten Sayın Bakanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyor; bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.