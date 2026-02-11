Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Başkan Erdoğan, resmi ziyaret için Ankara'ya gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.

Türkiye-Yunanistan 6'ncı Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kapsamında Türkiye'yi ziyaret edecek olan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Esenboğa Havaalanına iniş yapan Miçotakis, havaalanından çıkış yaptı. Çıkışın ardından Miçotakis, Başkan Erdoğan ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yola çıktı.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gelen Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i tören ile karşıladı. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşılanmasının ardından Miçotakis ile bir araya geldi.