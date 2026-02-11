Burhanettin Duran’dan CHP’ye sert tepki: Devlet ciddiyetinden yoksun bir saygısızlıktır

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CHP grubunun, Adalet ve İçişleri Bakanlarımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etmesini engellemeye yönelik girişimi; demokratik teamüllerle bağdaşmayan, devlet ciddiyetinden yoksun bir saygısızlıktır. Bu sorumluluktan uzak yaklaşımı kınıyorum.

Gazi Meclisimizin vakarını ve demokratik ortamını korumak tüm siyasi partilerimizin görevidir. Meşru süreçleri sabote etmeye çalışmak siyasi rekabet değil, demokrasimize saldırıdır. Hiçbir girişim, millî iradenin tecelligâhı olan Gazi Meclis'imizin çalışmalarını gölgelememelidir."