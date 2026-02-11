Büyükelçilerden Erdoğan’a güven mektubu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Külliye'de İtalya, Arjantin ve Katar büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler kabulde, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Erdoğan sırasıyla İtalya Büyükelçisi Giuseppe Manzo'yu, Arjantin Büyükelçisi Pablo Jose Rodriguez Brizuela'yı,

Katar Büyükelçisi Faisal Abdullah H.A. Al-Hanzab'ı kabul etti. Büyükelçiler, büyükelçilerin aileleri ve bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan takdimin ardından Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra büyükelçileri ayrı ayrı kabul etti. Başkan Erdoğan dün ayrıca Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ayrı ayrı kabul etti.