CHP’den kaçan kaçana

CHP'de işler yolunda gitmiyor. Aradan geçen 2 yıllık süreçte 30 belediye başkanı partiden istifa etti. Parti ile bağlarını koparan belediye meclis üyesi sayısı 66'ya ulaştı. CHP'li belediyelerde sonu gelmeyen istifa zincirinin son halkası Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan oldu. Küfürlerin ve tehditlerin havada uçuştuğu bu süreç, CHP'li belediyelerde 2 yıldır devam eden büyük krizlerin son örneği oldu. Belediye başkanlarının bir kısmı bağımsız kalmayı tercih ederken, bir kısmı diğer partilere geçiş yaptı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel'in istifaları uzun süre konuşulmuştu.