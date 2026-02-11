CHP’li vekillerden provokasyon! Adalet Bakanı Akın Gürlek’in önüne set çektiler: Yemin etmesine engel oldular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek Adalet Bakanı, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı olarak atandı.

TBMM'YE GELDİLER

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Anayasa'nın 106. maddesi gereğince TBMM Genel Kurulunda yemin ederek göreve başlamak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geldi.