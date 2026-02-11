  • Haberler
CHP'li vekillerden provokasyon! Adalet Bakanı Akın Gürlek'in önüne set çektiler: Yemin etmesine engel oldular

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in TBMM'deki yemin töreni sırasında gerginlik çıktı. CHP'li milletvekilleri, Akın Gürlek'in kürsüye geleceği sırada önüne set çekti. Kürsüyü işgal eden CHP'li vekiller, Akın Gürlek'in yemin etmesine engel olmaya çalıştı. Bakan Gürlek, CHP'lilerin engellemelerine rağmen yemin ederek görevlerine başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek Adalet Bakanı, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı olarak atandı.

TBMM'YE GELDİLER

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Anayasa'nın 106. maddesi gereğince TBMM Genel Kurulunda yemin ederek göreve başlamak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geldi.

CHP'Lİ VEKİLLERDEN PROVOKASYON

Akın Gürlek'in yemin töreni sırasında Meclis'te gerginlik çıktı. CHP'li milletvekilleri, Akın Gürlek'in kürsüye geleceği sırada önüne set çekti. Kürsüyü işgal eden CHP'li vekiller, Akın Gürlek'in yemin etmesine engel olmaya çalıştı.

Gürlek ve Çiftçi, CHP'lilerin engellemelerine rağmen yemin ederek görevlerine başladı.

İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Bakan Mustafa Çiftçi ile Bakan Akın Gürlek yeni görevlerine başladı

