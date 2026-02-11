Çocuk istismarı ticaretinin Telegram ağı deşifre oldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada Telegram Platformu üzerinden çocuklara ait müstehcen içerikleri para karşılığı satan şebekeye operasyon düzenlendi.

Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alınırken, kanalı işleten E.G. isimli şüpheli iddiaları kabul etti. Şüphelilerin, aldıkları ödemelerde hesap açıklama kısmına ise "SMA hasta yardım" ibaresini yazdırdığı belirlendi. 876 kişinin bu görüntüleri satın aldığı belirlenirken, olayla ilgili elde edilen veriler mercek altına alındı. Soruşturma devam ediyor.