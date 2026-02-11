Gaziantep’te askeri araç şarampole devrildi: 10 asker yaralandı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Gaziantep-Nurdağı oto yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi.

10 ASKER YARALANDI

Kentte etkili olan yağış ve sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği askeri araç şarampole devrildi. Kazada 10 asker yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.