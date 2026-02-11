Gaziantep'te askeri araç şarampole devrildi: 10 asker yaralandı
Gaziantep'te askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 asker yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Gaziantep-Nurdağı oto yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi.
10 ASKER YARALANDI
Kentte etkili olan yağış ve sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği askeri araç şarampole devrildi. Kazada 10 asker yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.