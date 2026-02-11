İçişleri Bakanı Çiftçi Erzurum'dan ayrılışı dolayısıyla "veda mesajı" yayımladı

Bakan Çiftçi, yayınladığı veda mesajında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 11 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı neticesinde İçişleri Bakanlığı görevine getirildiğini hatırlattı.

Bu vesileyle şahsını bu ulvi göreve ve İçişleri Bakanlığı makamına layık görerek güvenlerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en kalbi şükranlarını arz eden Çiftçi, "Anadolu'nun önsözü ve mülk-ü İslam'ın kilidi olan kadim şehrimiz Erzurum'da, 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' düsturuyla yürüttüğüm görevimin ardından bugün aziz milletimizin huzur ve güvenliği için daha büyük bir sorumluluğu üstlenmenin onurunu ve ağırlığını yaşıyorum. Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, vatanımızın her bir köşesinde huzuru daim kılmak, devletimizin bekasını korumak ve milletimize hizmetkar olmak temel gayemizdir. Üstlendiğimiz vazifede rabbim omuzlarımıza yüklenen bu mukaddes emaneti taşıma gücü versin ve bizleri aziz milletimize karşı mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, dadaşlara seslenerek, şunları kaydetti: "Muhterem Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevine atanmam vesilesiyle, yaklaşık iki buçuk yıldır büyük bir onurla yürüttüğüm Erzurum Valiliği görevinden ayrılıyorum. Erzurum sadece bir şehir değil, Türk-İslam medeniyetinin Anadoludaki sarsılmaz kalesi, Milli Mücadelemizin ise meşalesidir. Bu kadim coğrafyada görev yaptığım süre boyunca 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' anlayışıyla şehrimizin her bir ferdine ulaşmaya, dertlerine derman olmaya gayret ettik. Sizlerin vakur duruşu, vatan sevgisi ve kadirşinaslığı, görev sürem boyunca en büyük motivasyon kaynağım olmuştur. Şehrimizin tarihi mirasına ve insanımızın asaletine layık işler yapabilmişsek bu bizim için onurların en büyüğüdür. Bu vesileyle, görev sürem boyunca desteğini esirgemeyen tüm kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve kadirşinas Erzurum halkına şükranlarımı sunuyorum. Haklarınızı helal ediniz, bizim varsa helal olsun. Rabbim birliğımizi ve dirliğimizi daim eylesin."