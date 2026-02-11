Özür dilemek yerine hakaret etti

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a küfür ve tehdit dolu mesajları ortaya çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, özür dilemek yerine yine hakaretler yağdırdı. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den olaylı istifası gündemdeki yerini koruyor. Özarslan'a WhatsApp üzerinden küfür dolu mesajlar gönderip tehdit ettiği ortaya çıkan Özgür Özel, sessizliğini grup toplantısında bozdu. Özel'in söz konusu küfürler için özür dileyip dilemeyeceği merak konusuydu. Ağır ifadeler için özür dilemeyen Özel, yeni hakaretlerle kendini savundu.

AĞIR HAKARETLER

Grup toplantısında, küfürlü bölümler hariç Özarslan'a gönderdiği mesajları tek tek okuyan Özel, bu kez kendisine yönelik "Tosuncuk, bozuk tohum, kırık parça" gibi hakarete varan tanımlamalar yaptı. Özel'in sık sık, "İktidara bozuk tohum Mesut'la gidilmez. Bu tosuncuk milletin helal oylarını almış, kaçmaya kalkıyor" şeklinde cümleler kurması dikkat çekti. "Aday gösterenler özeleştiri yapmayacak mı?" şeklindeki tepkilere karşı da kendisini ve kurmaylarını savunan Özel, "Bir tane kırık parça bilmem ne yapınca ağzınızı açacaksınız. Bu işin sağcısı- solcusu değil, bu işin namuslusu ve namussuzu var. Verilen bütün kararların sorumluluğunu alıyorum" ifadelerini kullandı. Özel'in Özarslan'ın ayrılık kararı sonrası ilk grup toplantısında hakarete varan alaycı ifadeler kullanması tepki çekti.