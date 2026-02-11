İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz 2025 tarihinde çıkan orman yangınlarında Karadoğan, Üzümlü, Tosunlar ve Suçıktı mahallelerinde pek çok yapı kullanılamaz hale geldi. 2 gün süren yangının kontrol altına alınmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda saha çalışmalarına başlandı. İncelemelerde, 4 mahallede toplam 138 köy evinin ağır hasarlı ve yıkılmış olduğu tespit edildi.

"HER ŞEYİM GİTTİ" DEMİŞTİ

Yangının hemen ardından 5 Temmuz 2025'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunmak üzere bölgeyi ziyaret etti. Murat Kurum bu ziyarette, "Her şeyimiz gitti" diyerek gözyaşı döken mahalle sakini Cavit Özer'i (60) teselli etti. Kurum, köy evlerinin temelini atmak için 29 Ağustos 2025'te yaptığı ikinci ziyaretinde de yine Özer'i kürsüye çağırıp inşa çalışmalarını birlikte butona basarak başlattı.

İNŞAATLAR DEVAM EDİYOR

Bakan Kurum'un "1 yıl içinde Ödemiş'teki afet konutları tamamlanacak" sözünü verdiği mahallelerde, köy evlerinin inşası hızla sürüyor. Kaba inşaatı tamamlanan o evlerden biri de Üzümlü Mahallesi'nde Cavit Özer'in yeni yuvası olacak. Özer, her gün inşaatına gittiği evinin teslim edileceği günün umuduyla yaşıyor. Bakan Murat Kurum, Cavit Özer'in yeni görüntülerini sosyal medya hesabından, "Cavit amcayı hatırlıyor musunuz? Geçtiğimiz yaz Ödemiş'teki yangında evini kaybettiği için ne kadar üzgündü. Artık yüzü gülüyor" mesajıyla paylaştı.

"ÇOCUKLAR GİBİ MUTLUYUM"

Yeni yuva heyecanını anlatan Özer, "Yapılıyor evlerimiz. Çok sağlam oluyor. Çocuklar gibi seviniyoruz. Ben her gün buradayım. Sabah kalkıyoruz, işimize gidiyoruz, evleri geziyoruz. Mutluyum yani mutluyum, yeni bir hayat başlıyor, çok heyecanlıyım. Allah kısmet versin, inşallah yaza doğru gireriz. Allah devletimize zeval vermesin. Rüyamda görsem inanmazdım böyle eve sahip olacağıma. Bu evimizle umutlar yeşerecek" diye konuştu. ANKARA