SABAH yazdı eylem bitti

İzmir Buca Belediyesi'nde çalışan yaklaşık 1800 işçi, önceki gün yan ödeme ve mesai ücretlerini alamadıkları gerekçesi ile iş bırakmıştı. SABAH CHP'li Buca Belediyesinde yaşanan ödeme krizini 'Maaşlarını alamayan çalışanlar iş bıraktı' başlığı ile gündeme taşımıştı. Kente gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Ensar Aytekin CHP İl Başkanlığında aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da yer aldığı belediye başkanları ile birebir görüşme yaptı.

ÖDEME GARANTİSİ

Bu görüşmenin ardından Belediye yönetimi iş bırakıp eylem yapan işçilere kişi başı 50 bin lirayı bulan alacaklarının 10 Şubat Salı günü akşam mesai bitimine kadar yatırma garantisi verdi. Bunun üzerine Buca Belediyesine bağlı Buca Mar Şirketinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube yönetimi yaptığı değerlendirme sonrası eylemi bitirme kararı aldı. Şimdi tüm gözler Ocak ayı maaşlarının yatırılacağı 15 Şubat tarihine çevrildi. Ocak ayı maaş ödemelerinde herhangi bir gecikme olması durumunda sendikanın eylem sürecini tekrar başlatabileceği belirtiliyor.

TEŞEKKÜRLER SABAH

Konuya ilişkin açıklama yapan sendika üyeleri, kasım ayı maaşından kalan yan hakları, mesaileri ve yemek kartlarının 10 Şubat saat 17.00'ye kadar hesaplara yatırılacağının garanti altına alındığını belirtti. Kişi başı 50 bin lirayı bulan alacağı olan işçiler açıklamanın ardından büyük sevinç yaşadı. Bu arada gazetemizi arayan çok sayıda belediye çalışanı, sorunlarını gündeme taşıdığı ve etkili yayıncılık yaptığı için SABAH'a teşekkür etti.