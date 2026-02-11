Savaş alanı değil ihmal alanı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi'nde yıllardır tamamlanamayan kentsel dönüşüm alanında basın toplantısı düzenledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) projeyi tamamlayamadığını ve bölgeyi hayalet şehre dönüştürdüğünü söyledi. Kentsel dönüşüm sürecinin yıllardır bilinçli şekilde sürüncemede bırakıldığını belirten Özdemir, "Bugün burada bir film setinde değiliz, bir savaş alanında da değiliz. İstanbul'un göbeğinde, bir ihmal alanındayız" ifadelerini kullandı. İsmetpaşa Mahallesi'nin, eski Sağmalcılar Cezaevi alanı yanında yer aldığına dikkat çeken Özdemir, alanın 100 dönümün üzerinde olduğunu ve bugünkü değerinin onlarca milyar lirayı bulduğunu söyledi.

Özdemir, AK Parti döneminde KİPTAŞ tarafından inşa edilen ve 2019 itibarıyla peyzajı dahi tamamlanan konutların hâlâ boş tutulduğunu vurguladı. 'Hazır olan konutlara vatandaşlarımızı yerleştirmek yerine, insanlar yıllardır kirada yaşamaya zorlanıyor. Bu bir beceriksizliktir' diyen Özdemir, İBB'nin 6 yıldır somut bir adım atmadığını belirtti.

'SADECE YARISI YIKILDI'

Bölgede dönüşüm kapsamına giren 400'ün üzerindeki binadan yalnızca 200'ünün yıkılabildiğini ifade eden Özdemir, boşaltılan ancak yıkılmayan metruk yapıların ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu dile getirdi. Özdemir, "Elektriği, suyu, doğalgazı kesilmiş; suça açık, kontrolsüz alanlar oluştu. Bu durum sadece deprem değil, asayiş tehdidi de oluşturuyor" dedi. Özdemir, İBB yönetiminin kentsel dönüşüm bütçesini AK Parti dönemine kıyasla yüzde 60 oranında düşürdüğünü kaydetti. Bu kaynağın dönüşüm yerine reklam faaliyetlerine aktarıldığını savunan Özdemir, "İstanbul'da deprem riski konuşulurken, bütçeler algı yönetimine harcanıyor. Şehrin merkezinde hazır olan konutlara 6 yılda insan taşınamaması izah edilemez" dedi. İBB yönetimine seslenen Özdemir, şu ifadeleri kullandı: "Allah korusun, bu gece burada bir deprem olsa ve insanlar hayatını kaybetse, vicdanınız rahat olur mu?" Özdemir, KİPTAŞ'ın mevcut yönetimle birlikte işlevsiz hâle getirildiğini belirterek, "İstanbul'da kentsel dönüşümün lokomotifi olan bir marka yok edilmiştir" ifadelerini kullandı.