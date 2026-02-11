SON DAKİKA: Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ve 100 beyaz tülbentli kadın AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda alkışlarla karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı., Alkışlarla karşılanan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e destek vermek amacıyla Eskişehirli kadınlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.

ZEYNEP GÜNEŞ'E ANLAMLI DESTEK

Başkan Erdoğan, telefonu kapattıktan sonra MYK üyelerine Güneş'in 100 beyaz tülbentli kadınla bugün yapılacak grup toplantısına katılacağını söyledi. Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e destek vermek amacıyla Eskişehirli kadınlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.

ZEYNEP GÜNEŞ BAŞKAN ERDOĞAN'IN YANINDA OTURDU

Başkan Erdoğan'ın Meclis'teki toplantıya davet ettiği Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ve beraberindeki kadınlar da salonda yerini aldı. Güneş, grup toplantısındadaki açıklamaları öncesi Başkan Erdoğan'ın yanında oturdu.

NE OLMUŞTU?

BAŞKAN ERDOĞAN BİZZAT ÇAĞIRMIŞTI

Başkan Erdoğan, son günlerde kıyafeti nedeniyle gündeme gelen Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i de telefonla aradı. Telefonda Güneş'e destek verdiğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Çarşamba günü 100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun. Bembeyaz geliyorsun, sen zaten beyazsın. Ama sen şimdi inkılabi bir dönüş yaptın. Baksana ne diyor? 'Şu sivil anayasayı getirin de bizi kurtarın bu işlerden' diyor. Kızım darbe anayasasından kurtarmak için biz elimizden geleni zaten yapıyoruz. Şu anda da çalışıyoruz. İnşallah onu da başaracağız. Ama bunu tabii Mihalgazi başarmış olacak. Beraber inşallah. Şu anda biz MYK toplantısındayız bütün arkadaşların selamları var. Hepsi duacı" dedi.