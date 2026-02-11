Terörsüz Türkiye taslak raporunda sona gelindi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Başkanı Turgunbek Uulu ile TBMM'de düzenlenen ortak basın toplantısında iç ve dış gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirterek taslak raporunu parti temsilcilerine gönderdiklerini, komisyonun önümüzdeki günlerde toplanacağını söyledi.

Kurtulmuş, "Önümüzdeki günlerde tekrar komisyonu bir araya getirerek müzakereyi yapar, oylamamızı gerçekleştirir ve komisyon olarak görevimizi tamamlarız, raporumuzu TBMM Başkanlığı'na takdim ederiz" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik "küfür" tartışmalarıyla ilgili soruya ise üslup vurgusuyla yanıt veren Kurtulmuş, "Siyaset söylenen sözün içeriği kadar kullanılan üslupla da alakalıdır. Herkes kullandığı üsluba dikkat etsin, nezih ve temiz bir dille siyaset yapmaya gayret sarf etsin" dedi. ANKARA