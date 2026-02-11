TPAO’dan Libya hamlesi: Bakan Bayraktar duyurdu: Petrol ve doğalgaz arayacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Libya'nın 17 yıl aranın ardından çıktığı 22 sahada hidrokarbon arama ve işletme ihalesinde, biri açık deniz biri de karada olmak üzere 2 sahayı kazandığını açıkladı.

TPAO ARAMA FAALİYETLERİ YÜRÜTMEYE HAK KAZANDI

Bakan Bayraktar, paylaşımında, "Enerjide attığımız yerli ve millî adımları, şimdi sınır ötesi arama sahalarında yeni bir faza geçiriyoruz. Millî petrol şirketimiz TPAO, Libya petrol ve doğal gaz ihalesine verdiği teklifle hem denizde hem de karada hidrokarbon arama faaliyetleri yürütmeye hak kazandı" dedi.

HİDROKARBON ARAMA ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Bakan Bayraktar, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı: "TPAO, Libya açık denizlerindeki faaliyetlerini Repsol ve MOL Group ile oluşturduğu konsorsiyum yapısıyla yürütecek. Konsorsiyum ile Akdeniz'de stratejik konuma sahip Bingazi açıklarında yer alan ve yaklaşık 10 bin 300 kilometrekare büyüklüğe sahip bir blokta hidrokarbon arama çalışmaları yapılacak."