300 hak sahibi 7 yıldır dönüşüm bekliyor
İzmir'in 30 ilçesi arasında en büyük ikinci ilçe olan Karabağlar'ın Yeşilyurt semti Vatan Mahallesi'nde, 1960'lı yıllardan kalma 34 ev yıkılma tehlikesi nedeniyle risk oluşturuyor. "Tabut evler" olarak nitelendirilen binaların bir kısmı vatandaşlar tarafından terk edildi. Mahalleli, kentsel dönüşümün başlatılması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a mektup yazarak randevu talep etti ancak yanıt alamadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Karabağlar Belediyesi'nin 7 yıldır bölgede adım atmaması tepkiye yol açtı. Yeşil Vatan Derneği Başkanı Mahir Taştan, 2024'te derneği kurduklarını, dönüşüm alanında 80 hissedar ve 300 üye bulunduğunu söyledi. Emekli öğretmen Hikmet Oruç (71), Nurhayat Gönülşen (76) ve İbrahim Çankaya (72) sağlam binalarda yaşamak istediklerini belirtti. Avukat Varol Turbay, 6306 sayılı yasa kapsamında belediyelerin adli ve idari sorumluluğu bulunduğunu ifade etti.