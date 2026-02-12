6 milyon üyeyle dünyanın en büyük kadın hareketiyiz

Emine Erdoğan, AK Parti'nin "Köklerden Geleceğe Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı"nın kapanışında konuştu: "Bugün hâlâ kadınların kılık kıyafeti yüzünden hakir görüldüğüne, bir kadının değerinin dış görünüşüyle ölçülmeye çalışıldığına, Batılı bir imaj taşımayan her kadının çağdışı sayıldığına üzülerek şahit oluyoruz. Demek ki hâlâ mücadele etmemiz, aşmamız gereken bir önyargı bariyeri var. O halde bizler daha çok çalışacağız. Dün demokratik hakları kısıtlanan, pek çok alanda yok sayılan kadınlarımız, bugün hayatın her alanında önemli sorumluluklar alıyor, artan sayılarla karar alıcı mekanizmalarda topluma yön veren roller üstleniyor. Bu tablo, hepimizin medarı iftiharıdır.

AK Parti Kadın Kolları, 6 milyona yaklaşan üye sayısıyla dünyanın en büyük kadın sivil hareketidir. Kadınlar için kadınlarla birlikte siyaset yapmanın adıdır, başlı başına bir siyaset mektebidir. Bir avuç inanmış ve azimli kadınla ne başarılar kazandık. Şimdi 6 milyon kadınla neler yapabileceğimizi artık siz düşünün. Bugün demokrasiyi dillerinden düşürmeyen, ama siyaseti kadınlar için değil, kadınlar üzerinden yapan Batılı ülkelerde bile böyle bir kadın örgütlenmesi yoktur. Aslına bakarsanız bu başarı bir tesadüf değildir. Anadolu kadını, bu topraklarda yüz yıllardır toplumsal hayatta ön saflarda yer almıştır. Başörtüsü yasağı, demokrasimize saplanmış bir hançerdi. Çok şükür bu hançeri çıkardık. AK Parti, kadınların önündeki engelleri kaldıran, onları güçlendiren ve hayatın her alanında önceleyen bir irade ortaya koymuştur."

KIZLARIMIZIN GÖZÜNDEKİ MERAK, KEŞİFLERE AÇILAN EN BÜYÜK KAPI

EMINE Erdoğan, Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü dolayısıyla sosyal medyadan mesaj paylaştı: Bir kız çocuğunun gözlerinde parlayan merak, geleceğin en büyük keşiflerine açılan kapıdır. Onların hayallerinin önündeki engelleri kaldırmak hepimizin görevi.