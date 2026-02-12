AK Parti siyasetinde kadın, kurucu güçtür
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'nın çalıştayında konuştu: "Kadın politikalarında AK Parti köklü değişimler gerçekleştirdi. Son 24 yılda hayata geçirilen büyük reformlarla, her alanda kadının güçlenmesini sağladık. Kadınların önündeki engelleri teker teker kaldırdık. Elde ettiğimiz tüm bu kazanımları 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planları' ile kalıcı hale getiriyoruz. AK Parti siyasetinde kadın, kurucu güçtür.