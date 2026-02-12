Akın Gürlek’e hakaret etmişti...CHP Gençlik Kolları Cem Aydın’a hapis cezası

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, sosyal medya hesabından o dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Akın Gürlek'i hedef alacak şekilde bir paylaşımda bulunmuştu. Bu skandal paylaşımda 'SEYYAR GİYOTİN'in Anatomisi: Akın Gürlek' başlığıyla paylaşılmıştı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek CHP'li Cem Aydın hakkında soruşturma başlatmıştı.

5 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Cem Aydın'ın üzerine atılı "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçları işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapsi talep edilmişti.

KARAR GÜNÜ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Cem Aydın ile avukatları katıldı. Cem Aydın savunmasında, beraatını talep etti.

1 YIL 5 AY HAPİS VE HAGB

Kararını açıklayan mahkeme Cem Aydın'ı, "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanması geri bıraktı. Aydın, "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan ise beraat etti.