Akın Gürlek’e hakaret etmişti...CHP Gençlik Kolları Cem Aydın’a hapis cezası
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde hakkında “Seyyar giyotin” şeklinde skandal bir paylaşımda bulunarak provokasyon yapan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme Aydın’a "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi.
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, sosyal medya hesabından o dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Akın Gürlek'i hedef alacak şekilde bir paylaşımda bulunmuştu. Bu skandal paylaşımda 'SEYYAR GİYOTİN'in Anatomisi: Akın Gürlek' başlığıyla paylaşılmıştı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek CHP'li Cem Aydın hakkında soruşturma başlatmıştı.
5 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Cem Aydın'ın üzerine atılı "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçları işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapsi talep edilmişti.
KARAR GÜNÜ
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Cem Aydın ile avukatları katıldı. Cem Aydın savunmasında, beraatını talep etti.
1 YIL 5 AY HAPİS VE HAGB
Kararını açıklayan mahkeme Cem Aydın'ı, "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanması geri bıraktı. Aydın, "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan ise beraat etti.