Anadolu’nun asil kadınları TBMM’de

İYİ Parti'den ihraç edilen Mehmet Emin Korkmaz'ın kıyafeti üzerinden ayrımcı bir dille hedef aldığı Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Alkışlarla karşılanan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e destek vermek amacıyla Eskişehirli 100 kadın da beyaz tülbentleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.

Güneş, grup toplantısındaki açıklamaları öncesi Başkan Erdoğan'ın yanında oturdu. Güneş, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını gözyaşları içinde izledi. Meclis'in Eskişehirli konukları, grup toplantısından sonra merdivenlerde Erdoğan'la fotoğraf çektirdi.

28 ŞUBAT ARTIĞI FAŞİZAN ZİHNİYETİ LANETLİYORUM

Bir asır önce İstiklal Harbi'mizde olduğu gibi beyaz örtmelerini takıp, şalvarlarını giyerek Eskişehir Mihalgazi'den Grup salonumuzu teşrif eden Belediye Başkanımız Zeynep Güneş'le birlikte tüm hanım kardeşlerime teşekkür ediyor, Anadolu kadınının bin yıllık asaletini yansıtan şu vakur duruşları için kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Milletten aldığı yetkiyle ilçesine 3 dönemdir hizmet eden başarılı bir kadın siyasetçiyi, 'Şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek değildir. Ahırda inek sağmaktır' diyerek tahkir etmeye kalkan 28 Şubat artığı bu faşizan, bu ukala, kibirli, alçak zihniyeti bugün bir kez daha lanetliyorum.

Sırf başörtülerinden ötürü kadınların haklarını gasp edenlerle, milleti hakir görenlerle mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Bu ülkede yasakçı ve baskıcı anlayışa göz yummadık ve yummayacağız. Kadınlara parmak sallayanlara meydanı terk etmedik, etmeyeceğiz. Eski karanlık günleri hortlatmaya çalışanların karşısında dimdik durduk, duracağız.