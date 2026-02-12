Bakan Çiftçi’den ilk paylaşım: “Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından dün düzenlenen devir teslim ve yemin töreniyle görevini resmen devraldı. Bakan Çiftçi, göreve başlamasının ardından ilk paylaşımını kamuoyuyla paylaştı.

"CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ"

X hesabından yaptığı açıklamada Çiftçi, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevime başladım. Milletimizin duası ve teşkilatımızın gücüyle ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışacağız." ifadelerine yer verdi.

"YERLİKAYA'YA GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yeni dönemde güvenlik, kamu düzeni ve asayiş hizmetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği mesajını veren Çiftçi, görevi devraldığı önceki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya da teşekkür etti. Çiftçi, "Sayın Ali Yerlikaya Bakanımıza emekleri için gönülden teşekkür ediyorum." dedi.