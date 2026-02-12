Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i resmi törenle karşıladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i resmi törenle karşıladı.
Başkan Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK
Erdoğan ile Vucic, törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında varılan anlaşmaların imza töreni gerçekleştirilecek. Daha sonra Erdoğan ve Vucic, ortak basın toplantısı düzenleyecek.