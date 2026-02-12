CHP’li Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız tutuklandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşım sebebiyle gözaltına alınan CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan tutuklandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, şüpheli Ramazan Yıldız hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sosyal medya üzerinden "seni karış karış oyacağız. Gürlek" şeklinde yorumunun üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde Yıldız, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
TUTUKLANDI
Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe ifadesi alınan Yıldız tutuklandı.