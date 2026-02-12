CHP’nin sözleri bizi çok üzdü

İzmir'de 5 Şubat'ta sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Torbalı'da İZBAN alt geçidinde su birikti. Alt geçitten geçmek isteyen Mehmet Ekinci, kamyoneti su birikintisinde 'stop' edince mahsur kaldı. Ekinci'nin aracın içinde can verdi. Ağabeyinin ölümünün üzüntüsünü yaşadıklarını belirten kardeşi, mühendis Fazlı Ekinci, olay gününü anlattı. Alt geçidin yapısına dikkati çeken Ekinci, "Su dolan alt geçit, doğal bir huni biçiminde yapılmış. Nasıl bir mimarisi ya da altyapısı var; bilmiyorum. Nasıl böyle bir yer yol olarak kullanılır? Etrafına şerit çekildiği söyleniyor ama gittiğimizde şerit görmedik. Madem böyle bir sorun var, beton bariyerler konulsaydı" diye konuştu.

Ekinci, "AK Parti'li bir meclis üyesinin gidip yerinde inceleme yaptığını ve açıklamalar yaptığını gördüm, kendisine teşekkür ediyorum. Ancak CHP'li bir grubun 'Bizim sorumluluğumuzda değil' şeklindeki açıklamaları bizi üzdü. CHP İl Başkanı'ndan böyle bir açıklama duymak, bizi çok üzdü. Keşke bunun yerine 'Bir insanı kaybettik, çok üzgünüz. Bu işin aydınlatılması ve sorumluların cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız' deselerdi. 'Bizim sorumluluğumuzda değil' deyip, bu işten sıyrılmak istemeleri veya olayı başka yerlere atmaları üzüyor. Biz zaten sorumlunun kim olduğunu savcılıktan bekliyoruz. Herkesin bizi üzmeyecek açıklamalar yapmasını bekliyoruz" diye konuştu. DHA