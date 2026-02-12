DEM heyetini kabul etti

Başkan Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti. Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Sancar görüşme öncesi yaptığı açıklamada "Partiler taslak rapor üzerinde değerlendirmeler yapacak ve mümkün ölçüde uzlaşmayla, en geniş kesimleri kapsayacak, onları rahatlatacak bir formülasyonla raporun çıkmasını istiyoruz. Böyle bir uzlaşma zemini var" dedi.

KOMİSYONUN TASLAK RAPORUNDA HUKUKİ ZEMİN VURGUSU

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun taslak raporunu partilere gönderdi. Terörsüz Türkiye kapsamında oluşturulan komisyonunun raporunun detayları ortaya çıkmaya başladı. Raporun en önemli bölümlerini "terör örgütünün silah bırakmasını teşvik için yapılacak hukuki düzenlemeler ile AİHM, AYM kararlarına atıf" oluşturuyor. Rapor, partilerin koordinatör grup başkanvekillerinden oluşan komisyonun yaptığı çalışmalar çerçevesinde kaleme alındı. Son şekli önümüzdeki haftalarda verilecek olan raporda 'kişiye özel bir umut hakkından' bahsedilmiyor. Raporda, Siyasi Partiler, Seçim ve Toplantı Gösteri Yürüyüşleri kanunlarında gerek duyulan değişikliklerin yapılabileceği belirtiliyor. Zübeyde YALÇIN