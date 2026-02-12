Faizsiz sabit taksitle deprem konutu

PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 74 İNDİRİM KOLAYLIĞI

Bir afet konutunun peşin satış fiyatı: 480 bin TL Peşin ödemede evin satış fiyatının 4'te üçü tutarına denk gelen indirim kolaylığı sağlanacak.

PEŞİN ÖDEME İÇİN DEVLETTEN KREDİ İMKÂNI

Satın alırken kredi kullanmak isteyen kamu bankaları kredi imkânı sunacak.

FAİZSİZ 2 YIL ÖDEMESİZ 18 YIL TAKSİT

Bir afet konutunun taksitli fiyatı: 1 milyon 890 bin TL Aylık sabit taksit: 8 bin 750 TL (3+1 konut)

11 ilimizdeki vatandaşlarımız evlerine zorlanmadan, çok uygun şartlarla, faizsiz, sabit fiyatlarla kavuşacak. 455 bin konutun altyapı dahil fiyatlarının yüzde 65'ini devletimiz ödüyor. Teslim aldıktan iki yıl sonra ödeme başlayacak, 18 yıl aynı fiyatla ödeyecek. 3 artı 1 konutlarımız için ayda 8 bin 750 lira taksit ödenecek. Bu fiyat 18 yıl boyunca sabit, yani faizsiz olacak. Peşin ödemek isteyen olursa Meclis'te düzenleme yapacağız.

Konutların peşin ödemelerinde yüzde 74 indirim uygulanacak. 484 bin liradan, neredeyse dörtte biri fiyatına vatandaşlarımız evleri alabilecek. Köy evlerinde maliyetten yüzde 50 indirim yapacağız. Ödeme 18 yıl, 8 bin 100 lira taksitle olacak. İsteyen 448 bin liradan peşin alabilecek. Konutların peşin ödemelerinde devlet bankalarından kredi imkânı sunulacak. Satın alırken kredi kullanmak isteyen depremzede vatandaşlar, kamu bankalarından kredi kullanabilecek. Köy evlerinin de ödeme takvimi, anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak. Bu kapsamda, faizsiz, 2 yıl ödemesiz ve 18 yıl taksit imkânı sunulacak. Bir köy evinin taksitli satış fiyatı 1 milyon 750 bin lira olacak, aylık sabit taksit tutarı ise 8 bin 100 lira olarak uygulanacak.

BEDAVA EV SÖZÜ VERİP TEK ESERİ OLMAYANLAR BİZE LAF EDEMEZ

3 yıl sonra bile -cek'li, -cak'lı cümleler dışında somut projeleri olmayanların, iktidarımıza dil uzatması sadece hadsizlik değil, edepsizliktir. Meydanlarda 'bedava ev' sözü verdikleri depremzedelerimizin huzuruna tek bir eserle dahi çıkamayanlar bugün bize laf edemez.

DÜNYADA TÜRKİYE RÜZGÂRI ESİYOR

Dünyada ve bölgemizde bir Türkiye rüzgârı esiyor. Türkiye olarak kendimiz için ne istiyorsak dostlarımız, kardeşlerimiz için de aynısını istiyoruz. Türkiye bölgesinde nüfuz arayışında değildir, başka ülkeleri dizayn etme arzusunda asla değildir. Tam tersine biz samimi bir şekilde kardeşlik istiyoruz.

ÖZGÜR ÖZEL'E: MEYHANE JARGONUYLA SİYASET YAPMASIN

Hakaret etmeden, küfretmeden, tehdit etmeden, mikrofonu yumruklamadan, önüne gelene sataşmadan da bu ülkede siyaset yapılabileceğini öğrensin. Affınıza sığınarak söylüyorum, meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan artık vazgeçsin.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE KARARLIYIZ

CUMHUR İttifakı olarak 'Terörsüz Türkiye' sürecini başlattık. Yaklaşık 16 aydır gizli açık çeşitli sabotaj girişimlerine rağmen hamdolsun süreci başarıyla yürüttük. Tarihi bir sorumluluk üstlenen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu nihai raporunu tamamlamak üzere. Türkiye'nin terörsüz istikbali için en doğruyu kararlılıkla yapacağız.

KÜRT VE ARAP KARDEŞLERİM OYNANAN OYUNLARI GÖRÜYOR

Suriye'nin kaynaklarının, yeraltı ve üstü zenginliklerinin, şehirlerin altında tünel kazmaya değil, tüm kesimlerin refahına harcanmasının vakti gelmiştir. Akan her damla kan yüreğimizi dağlamaktadır. Arap, Türkmen, Kürt, Nusayri fark etmeksizin Suriye'de tek canın yitip gitmesi bizim canımızdan can kopması demek. Suriye'de kalıcı barışın yol haritası belli olmuştur. Taraflar yanlış hesap yapmamalı, hataları tekrar etmemeli, maksimalist taleplerle süreci zehirlememeli. Tıpkı aziz milletimiz gibi kardeş Suriye halkı da her şeyin en iyisine, en güzeline layıktır. CHP sınırın ötesinde ne olup bittiğini gündemine almadı. On yıllarca Arapları, Kürtleri aşağılayan CHP bugün de hâlâ aynı yerde. Benim Kürt kardeşlerim oynanan oyunları artık çok net görüyor. Benim Arap kardeşlerim kimlerin hangi çirkin senaryoların figüranı ve taşeronu olduğunu çok net görüyor.