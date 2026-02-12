Göbeklitepe ve Taş Tepeler Berlin sahnesinde

İnsanlık tarihinin en önemli arkeolojik miras alanları arasında yer alan Göbeklitepe ve Taş Tepeler, Almanya'nın başkenti Berlin'de dünya ile buluştu. "Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam" başlıklı sergi, kapılarını ziyaretçilere açtı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın katılımıyla James-Simon- Galerie'de açılışı yapılan sergide, 89 eser ve 4 replika yer alıyor. 44 eser ise ilk kez sergileniyor.

10 Şubat-19 Temmuz arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan sergiyle, Göbeklitepe ve Taş Tepeler'in binlerce yıllık mirasının uluslararası kamuoyuna tanıtılması hedefleniyor. Sergi, Türkiye'nin kültürel mirasını dünya sahnesine taşımasının yanı sıra, kültür diplomasisi açısından da güçlü bir mesaj niteliği taşıyor.

BU SERGİ TÜRKİYE'NİN TANITIMIDIR

Sergi açılışında konuşan Başkan Gülpınar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür ederek, "Elimizde böyle bir hazine varken bunu dünyaya duyurmak birinci vazifemizdir" dedi.