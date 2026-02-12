İyi niyetle çözümsüz sorun yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmelerinde Ege ve Doğu Akdeniz'e ilişkin tutumlarını açık ve samimi şekilde ele aldıklarını belirtti. Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:

Sayın Başbakan'la görüşmemizde Ege ve Doğu Akdeniz'e ilişkin tutumlarımızı bir kez daha açık ve samimi şekilde ele aldık. Biz bu hususta geçmişten bu yana şunu savunuyoruz: Mevcut meseleler çetrefil olmakla birlikte uluslararası hukuk temelinde çözümsüz de değildir. Yeter ki iyi niyet, yapıcı diyalog ve çözüm iradesi olsun. Değerli dostum Kiryakos ile bu konuda hemfikir olduğumuzu memnuniyetle gördüm. İlişkilerimizin diğer tüm alanlarında 2023 yılından bu yana sağladığımız ivme gibi birbiriyle bağlantılı sorunların çözümü noktasında da ilerleme kaydedilebileceğine inanıyorum.

BATI TRAKYA TÜRKLERİ

Ayrıca, terörle ve organize suçlarla mücadele konusundaki beklentilerimizi bir kez daha paylaştık. Münasebetlerimizin beşeri unsurunu teşkil eden azınlıklar konusunda tarihi sorumluluk bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Batı Trakya Türk azınlığının dini özgürlükler ve eğitim imkânlarından tam olarak yararlandırılmaları konusundaki beklentilerimizi paylaştık. İki NATO müttefiki olan Türkiye ve Yunanistan güvenlik ve istikrara tehdit teşkil eden birçok gelişmeyle karşı karşıya. Türkiye olarak Avrupa'da son dönemde başlatılan savunma gelişimlerinde yer almamızın müşterek menfaatimiz olduğunu düşünüyoruz.

Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyimizin beşinci toplantısı için Atina'yı 7 Aralık 2023'te ziyaret etmiştim. Bu ziyaretimde diyalog kanallarını açık tutma ve ilişkilerimizi geliştirme noktasında mutabakatımızı Atina Bildirgesi'yle kayıt altına almıştık. Bugün de pozitif gündem maddeleri üzerinden ilişkilerimizi nasıl ileriye taşıyabileceğimizi etraflıca değerlendirdik. Üst düzey temasların bu manada bizlere elverişli bir zemin sunduğunu görüyoruz. Biraz önce kabul ettiğimiz belgelerin ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da pekiştirmesini temenni ediyoruz. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 7 milyar dolara ulaşan ikili ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ŞART

Başbakan'la Gazze'deki ateşkes süreci ve barış planı başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri de değerlendirdik. İsrail'in Batı Şeria'da kontrolünü genişletmeye ve Filistin yönetimini zayıflatmaya yönelik aldığı son kararları reddediyoruz. Ortadoğu'da kalıcı barış ve istikrar Filistin meselesine iki devlet temelinde adil çözüm bulunmasından geçiyor. Suriye'de istikrarın tesisi ve ülkenin bölgede barışa katkı sunan bir konuma süratle ulaşması için yapılabilecekler değerlidir. Bizim bu konuda üstlendiğimiz yapıcı rolün sadece Suriye'nin kendisi için değil, Yunanistan ve Avrupa'nın güvenliği için de ne derece mühim olduğu ortadadır.

7 ANLAŞMA İMZALANDI

Başkan Erdoğan ve Miçotakis, ikili görüşmenin ardından Türkiye- Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Heyetlerarası Görüşme Oturumu'na başkanlık etti. Oturumun ardından iki ülke arasında yatırım, deniz ticareti, ekonomik işbirliği, deprem, kültür, bilim ve teknoloji alanında anlaşmalar imzalandı. Erdoğan ve Miçotakis, iki ülke arasında ortak bildiri imzaladı. Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis onuruna akşam yemeği verdi.

TEHDİTLERİN ORTADAN KALKMA ZAMANI

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise şunları söyledi:

Bölgemizde çeşitli zor konular ve problemler var. Anlaşamadığımız, mutabık kalamadığımız bazı konular da var. Ege'deki kıta sahanlığı konusu, Münhasır Ekonomik Bölge konusu gibi bazı konular var. Uluslararası hukuk çerçevesinde buna da çözüm bulunabilir. Şartlar bu konularda ilerleme kaydetmek için uygun. Artık bizim ilişkilerimizle ilgili olarak bütün tehditlerin ortadan kalkmasının zamanı geldiğine inanıyorum. Biz azınlıklar konusunda Lozan Antlaşması'nı baz alıyoruz. İki ülkedeki azınlıklar, iki ülke arasında bir köprü rolü ve karşılıklı anlayış rolü üstlenebilirler.

FİLİSTİN'DE İLHAKI DESTEKLEMİYORUZ

Ukrayna'daki savaşın sonra yaklaştığını görmek istiyoruz. Gazze'nin İsrail tarafından ilhakıyla ilgili herhangi bir olası adımı desteklemiyoruz. Kader bizi aynı mahallenin sakinleri olarak belirlemiş. Biz bu coğrafyayı değiştiremeyiz kuşkusuz ancak bir ittifak oluşturabiliriz. Eleftherios Venizelos ve Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkmak durumundayız. Kısa süreli hızlı vize uygulamasının bu sene de devam etmesi için çalışacağız.