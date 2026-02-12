  • Haberler
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan CHP'nin Meclis'teki provokasyonuna tepki: Anayasa'ya aykırı bir teşebbüs olarak kayıtlara düştü

Son dakika haberi: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin Gazi Meclis'teki yemin törenini engellemeye çalışması hakkında, "Bu metazori, bu zorlama TBMM'nin mehabetine yakışmamıştır, Anayasa'ya aykırı bir teşebbüs olarak kayıtlara düşmüştür" dedi.

Son dakika haberi... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mihalgazi Belediye Başkanı'nın hedef alınması hakkında, "Örümcek kafalıların hortlamaması, bireysel özgürlüklerin garanti altına alınması için anayasal garanti şart" ifadelerini kullandı.

