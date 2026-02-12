Tutuklanan Belediye Başkanının yerine geçici başkan atandı

Giresun'da CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklama kararının ardından Görele Kaymakamlığı tarafından belediye meclisinde seçim yapılıncaya kadar yönetimine geçici olarak Belediye Meclis Üyesi CHP'li Hüseyin Çakıcı geçici başkan olarak görevlendirilme yapıldı. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) bir sonraki toplantısında, Hasbi Dede'nin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi talebinin de gündeme alınacağı öğrenildi.

Giresun'un Görele ilçesinde CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında sosyal medya üzerinden 16 yaşındaki T.T isimli kızla paylaştığı öne sürülen taciz mesajlarıyla ilgili mağdur ailenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye çağrılan Dede adli kontrol şartıyla ve yurt dışı yasağıyla serbest kalmıştı. Savcılığın bu karar itirazı üzerine Dede, yakalama kararıyla adliyeye çağrıldı. Dede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sürecin ardından belediye yönetiminde görev değişikliğine gidildi. Kaymakamlık tarafından yapılan görevlendirmede, mecliste seçim yapılıncaya kadar geçici belediye başkanı olarak Belediye Meclisi'nin en yaşlı üyesi olan CHP'li Meclis Üyesi ve emekli tarih öğretmeni Hüseyin Çakıcı getirildi. Görele Belediye Meclisi'nde 7 CHP'li ve 4 AK Parti'li üye bulunurken, belediye başkan vekilinin önümüzdeki günlerde Meclis tarafından yapılacak seçimle belirlenmesi bekleniyor.