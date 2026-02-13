A takımının ‘Mama’sından ikinci ifade: İmamoğlu’nun paraları borsada işletiliyordu

Ekrem İmamoğlu'nun A takımında yer alan Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun kasası tekstilci işadamı Hüseyin Köksal ve Ongun'un ortağı firari Emrah Bağdatlı'nın ihaleler ve rüşvet toplantıları yaptığı Raffles Otel'deki 2604 numaralı VIP dairede, uyuşturucu ve fuhuş partileri yaptıkları ortaya çıkmıştı. 161 milyarlık kamu zararı oluşturan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu şebekenin gizli toplantılar yaptığı dairedeki partilere katılan A takımına kadın getiren 'Mama Gönül' kod adlı Gülşah Rojin Demir ile birlikte 10 şüpheli tutuklanmıştı. Daha önce savcılığa ifade veren Gülşah Rojin Demir, geçtiğimiz gün ek ifade verdi.

Hüseyin Köksal'la 2019'dan 2024'e kadar ilişki yaşadıklarını aktaran Demir, "Benimle imam nikâhı kıymak istedi. Ben de kabul etmediğim için ayrıldım" dedi. Demir, bir yatırım şirketinin sorumlusuyla tanışması sayesinde, söz konusu yatırım şirketinden Ekrem İmamoğlu'nun sık sık borsada işlem yaptığını duyduğunu aktardı. Demir, bu yatırım şirketi sorumlusunun kendisine 'İmamoğlu'nun finans ve borsa işlerine baktığını, borsada kâğıt alıp sattığını, bu şekilde İmamoğlu'nun parasını değerlendirdiğini' söylediğini aktardı. Ayrıca, "Bana İmamoğlu'na bazen yurtdışından da para geldiğini, paraları da borsada bu şekilde al-sat yaparak değerlendirdiğini söyledi" ifadelerini kullandı. Savcılık, söz konusu yatırım şirketi sorumlusunu mercek altına aldı.